ŞİŞLİ'DE KPSS SINAVINA GEÇ KALAN ADAYLAR KAPIDA KALDI - Son Dakika

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2020 sabah oturumu, "Genel Kültür-Genel Yetenek" testleri ile başladı. Öğleden sonra ise "Eğitim Bilimleri" oturumuyla devam edecek.Sınava geç kalan bazı adaylar ise kapıda kaldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2020 yılı KPSS sınavı 81 il merkezi ve KKTC Lefkoşa dahil 95 sınav merkezinde yapılıyor. Sınavın sabah bölümü "Genel Kültür" ve "Genel Yetenek" testinden oluşuyor. Şişli Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'nde sınava giren adaylar, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun olarak tek tek içeri alındı. Okul bahçesinde adaylara dezenfektan ve maske verildi. Adaylar saat 10.00'a kadar salonlara girebilirken 10.00'dan sonra kapıların kapanmasıyla bazı adaylar sınava giremedi.

"ARTIK HİÇBİR ŞEY"Kapıların kapanması ile okul kapısında kalan bir KPSS adayı görevlilere "Ben şimdi sınava giremiyor muyum? Deyince görevli de "Kapılar kapandı" dedi. Aday sınava giremeden geri döndü. Gazetecilerin ne olmak istiyordunuz? Şeklindeki sorusuna "Artık hiçbir şey" diyerek uzaklaştı.Sınava geç kalan KPSS adayı Mehtap Uzun "Ben bir şansımı denemek istiyordum. Ama yine girseydim güzel olurdu.Üzüldüm açıkçası" dedi.

Sınava girmek için gelen 3 aday daha geç kaldıkları için sınava giremedi.