ŞİŞLİ'DE KUMAR OYNATILAN KAHVEHANEYE BASKIN KAMERADA - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde koronavirüs tedbirleri kapsamında Şişli'de kahvehane olarak faaliyet gösterdiği belirlenen ve daha önce mühürlendiği halde açık olan bir iş yerine denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde içerde kumar oynatıldığı tespit edilirken, iş yerindeki 6 kişiye idari para cezası uygulandı. İş yeri yetkilisi Ö.Y'ye ise mühürü kırdığı ve Kumar Oynamaya Yer ve İmkan Sağlama suçlarından işlem yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen gün ihbar üzerine Şişli Ergenekon Mahallesi Halaskargazi Caddesi'nde bulunan ve kahvehane olarak faaliyet gösterdiği belirlenen bir iş yerine denetim gerçekleştirdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimde daha önce mühürlendiği anlaşılan iş yerinin açık olduğu ve içerde bulunan şahısların kumar oynadıkları belirlendi. Çay ocağının da çalışır vaziyette olduğu iş yerinde, Ö.Y., isimli işyeri yetkilisi bulunurken iş yerinin çatı kısmı kontrol edildiğinde 5 kişinin de ekipleri fark ederek çatıya çıktığı görüldü.

İş yerinde bulunan 6 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" 282. maddesi gereğince ve Kumar Oynamaktan "5326 Sayılı Kanuna Muhalefetten" idari para cezası uygulandı, iş yeri yetkilisi Ö.Y.'ye ise mühür fekki ve Kumar Oynamaya Yer ve İmkan Sağlama suçlarından işlem yapıldı.

Görüntü dökümü: -----------------------Kahvehaneden görüntü-Polis ekiplerinin çatıya çıkması

-Çatıdan görüntü