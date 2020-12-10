Son dakika haberi | Şişli'de kumaş deposunda yangın çıktı, yangında depoya sığınan kedi telef oldu - Son Dakika

Son dakika haberi | Şişli'de kumaş deposunda yangın çıktı, yangında depoya sığınan kedi telef oldu

10.12.2020 06:15

Son dakika haber: Şişli'de kumaş deposunda yangın çıktı, depoya sığınan kedi telef oldu - Yoğun dumanların yükseldiği deponun bulunduğu sokakta mahalleli korku dolu anlar yaşadı Şişli'de gece saatlerinde bir kumaş deposunda yangın çıktı.

Şişli'de kumaş deposunda yangın çıktı, depoya sığınan kedi telef oldu

- Yoğun dumanların yükseldiği deponun bulunduğu sokakta mahalleli korku dolu anlar yaşadı

İSTANBUL - Şişli'de gece saatlerinde bir kumaş deposunda yangın çıktı. Korku ve panik yaşayan mahalleli sokağa dökülürken, depoya sığınan bir kedi yangında can verdi.

Olay, saat 05: 00 sıralarında Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Tanır Sokak'ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, bir binanın altında bulunan kumaş deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yoğun dumanların yükseldiği deponun bulunduğu sokakta korku ve panik yaşayan mahalleli sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Depoya sığınan kedi yangında can verdi

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınırken, depoya sığınan bir kedi ise dumandan etkilenerek itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesine rağmen can verdi.

Polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak vatandaşları binadan tahliye ederken itfaiye ekipleri kumaş deposunda duman tahliyesi başlatarak soğutma çalışması yaptı.

Son dakika haberi | Şişli'de kumaş deposunda yangın çıktı, yangında depoya sığınan kedi telef oldu
Son dakika haberi | Şişli'de kumaş deposunda yangın çıktı, yangında depoya sığınan kedi telef oldu
Son dakika haberi | Şişli'de kumaş deposunda yangın çıktı, yangında depoya sığınan kedi telef oldu
Son dakika haberi | Şişli'de kumaş deposunda yangın çıktı, yangında depoya sığınan kedi telef oldu
Son dakika haberi | Şişli'de kumaş deposunda yangın çıktı, yangında depoya sığınan kedi telef oldu
Son dakika haberi | Şişli'de kumaş deposunda yangın çıktı, yangında depoya sığınan kedi telef oldu
Son dakika haberi | Şişli'de kumaş deposunda yangın çıktı, yangında depoya sığınan kedi telef oldu
Son dakika haberi | Şişli'de kumaş deposunda yangın çıktı, yangında depoya sığınan kedi telef oldu
Son dakika haberi | Şişli'de kumaş deposunda yangın çıktı, yangında depoya sığınan kedi telef oldu
Son dakika haberi | Şişli'de kumaş deposunda yangın çıktı, yangında depoya sığınan kedi telef oldu

Halide Edip, İtfaiye, Yangın, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Şişli'de kumaş deposunda yangın çıktı, yangında depoya sığınan kedi telef oldu - Son Dakika


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