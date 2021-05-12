Şişli'de 'Küresel İklim Değişikliği ile Mücadele' çalışmalarına başlandı - Son Dakika

Şişli'de 'Küresel İklim Değişikliği ile Mücadele' çalışmalarına başlandı

12.05.2021 10:01
Şişli'de 'Küresel İklim Değişikliği ile Mücadele' çalışmalarına başlandı, System.String[]

Ulusal düzeyde yürütülmekte olan iklim değişikliği eylem planlarına katkı sağlamak amacıyla Uluslararası Başkanlar Sözleşmesi'nde (Covenant of Mayors) imzası bulunan Şişli Belediyesi, söz konusu sözleşme taahhüdü kapsamında planlanan 'Küresel İklim Değişikliği ile Mücadele' çalışmalarına başladı.

Hazırlanacak 'Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı' ile birlikte, Şişli'de iklim dostu kentsel gelişme ve sürdürülebilir kent yaşamının sağlanması amaçlanıyor. Çalışma aynı zamanda, Belediye Başkanları Sözleşmesi (Covenant of Mayors) hedeflerine göre revize edilerek 'Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nın' hazırlanmasını, azaltım ve uyum eylemlerinin belirlenmesini ve uygulanmasını da kapsıyor.

Şişli İlçesi sera gazı envanteri hazırlanacak

Yaklaşık 1 yıllık süreci kapsayacak çalışmada öncelikle mevcut durum tespiti yapılarak Şişli Belediyesi ve Şişli İlçesi sera gazı envanteri çıkarılacak. İlgili çalışma kapsamında; sürdürülebilir enerji eylem planları oluşturulacak, analizler sonrasında ise iklim değişikliği ile mücadele ve uyuma yönelik planlar hazırlanacak. Şişli Belediyesi, yürüteceği bu çalışmayla, iklim değişikliği mücadele planlarını yerel ölçekte gerçekleştirerek ulusal ve uluslararası çalışmalara da katkı sunmayı amaçlıyor. İklim Eylem Planı sonuçları sonrasında çevre adına her türlü iyileştirme çalışmaları yapılarak uygulanması sağlanacak. Şişli Belediyesi, bu kapsamda daha temiz, çevre dostu bir Şişli için sürdürülebilir alışkanlıkları ve çalışmaları komşularıyla paylaşarak onları da sürecin içine dahil etmeyi planlıyor.

"Çevre bilinci yaygınlaştırılmalı"

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, İklim Eylem Planı hakkında şunları söyledi:

"Son yıllarda küresel iklim değişikliği ile ilgili olarak, ulusal ve uluslararası boyutta iklim değişikliğini önleme ve azaltım çalışmaları hız kazanmıştır. Ülkeler sera gazı salınımı etkisinin azaltılması ile ilgili çok ciddi çalışmalar yapmaktadır. İklimsel değişimden kaynaklı yaşanacak sorunların önlenebilmesi; ancak sera gazı salınımlarının azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanılması ve çevre bilincinin yaygınlaştırılmasıyla mümkün olabilir. Şişli'deki sera gazı envanterinin çıkarılması ve bu konuda yürütülecek çalışmalar sonucunda, sera gazının minimum seviyeye indirilmesini hedefliyoruz"

Şişli Belediyesi, Enerji, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Şişli'de 'Küresel İklim Değişikliği ile Mücadele' çalışmalarına başlandı - Son Dakika


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