Son Dakika Haberleri: Şişli'de kurşun yağmuruna tutuldu
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Şişli'de kurşun yağmuruna tutuldu

3 saat önce

ŞİŞLİ'de, bir kişi, evinden çıktığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle kurşun yağmuruna tutuldu.

Şişli'de kurşun yağmuruna tutuldu, System.String[]
ŞİŞLİ'de, bir kişi, evinden çıktığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle kurşun yağmuruna tutuldu. Karnından ve ayaklarından vurulan kişi yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, saldırgan polise teslim oldu.
Olay, Feriköy Paşa Mahallesi Ortanca Sokak'ta saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Erkin I. evinden dışarı çıktığı sırada, yanlarına S.E. geldi. E., bir şey söylemeden, belinden çıkardığı tabancayla, Erkin I.'ye kurşun yağdırmaya başladı. Karnından ve ayaklarından yaralanan Erkin I., kanlar içinde yere yığıldı.
Bu sırada, 100 metre uzaklıktaki polis merkezinde bulunan polis ekipleri, silah sesini duyarak olay yerine geldi. Saldırgan, olayda kullandığı tabancayla birlikte polise teslim oldu.
Polisin haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan Erkin I. Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Edinilen bilgiye göre Erkin I.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


- İstanbul
Şişli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 11:27 Kaynak: DHA
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