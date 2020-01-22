Şişli'de lokanta çalışanları arasında çöp kavgası - Son Dakika

ŞİŞLİ'de lokanta çalışanları arasında çöp kavgası çıktı. Üzerlerine bilerek çöp döküldüğünü iddia eden iki kişi, mutfak çalışanlarına bıçakla saldırdı. Kavgada bir kişi sırtından bıçaklanırken, iki kişi de darp edildi.

Olay, Fulya Mahallesi Mehmetçik Caddesi'ndeki lokantada saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir lokantanın mutfağında çalışan Türkmenistan uyruklu bir kişi, çöpü atmak için dışarı çıktığı sırada, kapıda bekleyen lokanta çalışanına yanlışlıkla çarptı. Kapıda bekleyen lokanta çalışanı, üzerine bilerek çöp döküldüğü iddiasıyla mutfak çalışanıyla tartışmaya başladı. Tartışmaya bir süre sonra mutfak çalışanı iki kişi ile kapıda bekleyen bir kişi daha dahil oldu.

Lokantanın önünde 5 çalışan arasında süren tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, mutfakta çalışan bir işçi sırtından bıçaklanırken diğer mutfak çalışanları ise darp edildi. Yaralanan lokanta çalışanları daha sonra kaçarak çevredeki esnafa sığındı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis saldırgan lokanta çalışanlarını gözaltına aldı. Üzerlerinde kimlik çıkmayan yaralılar ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların yardımına koşan esnaflardan Erol Türkmen, iki grup arasında bir süredir husumet olduğunu ifade ederek "Çöp atmaya gitmişler; çöp atarken birinin üzerine mi ne dökülmüş. Öyle bir şey olmuş. Ondan sonra dövüşmüşler. Birbirlerini bıçaklamışlar. Bir tanesinin durumu ağırdı. Sırtından bıçaklanmıştı, durumu kritikti" diye konuştu.