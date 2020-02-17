Şişli'de LPG'li otomobil alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de LPG'li otomobil alev alev yandı - Son Dakika

Şişli'de LPG'li otomobil alev alev yandı

7 saat önce

Şişli'de park halindeki LPG'li otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

Şişli'de LPG'li otomobil alev alev yandı, System.String[]

Şişli'de park halindeki LPG'li otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Alevler, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu söndürüldü.


Olay, saat 18.30 sıralarında Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 3 aydır park halinde olan bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracın her tarafını sardı. Araçtan alevlerin çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Şişli İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekip, alevlere müdahale etmeye başladı. Ekiplerin uzun süre süren çalışması sonucunda yangın kısmen kontrol altına alındı.


LPG deposu korku dolu anlar yaşattı


Ancak aracın bagajındaki LPG tankı nedeniyle yangın tekrar alevlendi. Bunun üzerine polis ekipleri vatandaşları aracın çevresinden uzaklaştırdı. Devam eden çalışmalar sonucunda araçtaki yangın tamamen söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Öte yandan araçtan sıçrayan alevler nedeniyle park halindeki bir otomobilde zarar gördü.


Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 06:53 Kaynak: İHA
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