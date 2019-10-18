ŞİŞLİ'DE LÜKS REZİDANSTA FASLILARIN KAVGASI : 2 YARALI

Şişli 'de lüks bir rezidansta yabancı uyruklu arkadaşlar arasında çıkan kavgada birisi kadın iki kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

ABD Başkanı Trump'tan Fransız muhabire işsizlik yanıtı: Bizim sizden daha iyi başkanımız var