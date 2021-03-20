Şişli'de lüks rezidanstaki kaçak estetik merkezine baskın kamerada - Son Dakika

ŞİŞLİ'de estetik ameliyatı yapan ve ücretli eğitim semineri veren yabancı uyruklu 2 kadının lüks rezidansta işlettikleri sahte güzellik merkezine baskın düzenlendi. İşletmeci 2 kadın gözaltına alınırken, baskın anları kameralara yansıdı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Mahallesi'ndeki lüks bir rezidansta kaçak olarak işletilen güzellik ve estetik merkezi olduğu ihbarını aldı. Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün öğle saatlerinde kaçak güzellik merkezine baskın düzenledi. Baskında içeride 6 kadının estetik yaptırmak için beklediğini gören ekipler, kendilerini doktor olarak tanıtan Türkmenistan uyruklu M.U. ve Kazakistan uyruklu N.R'den işyeriyle ilgili evrakları göstermelerini istedi.