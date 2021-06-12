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ŞİŞLİ'DE MAGANDA KURŞUNU KURBANININ KARISI: BEBEĞİMİ KORUMAYA ÇALIŞTI O KADAR - Son Dakika

ŞİŞLİ'DE MAGANDA KURŞUNU KURBANININ KARISI: BEBEĞİMİ KORUMAYA ÇALIŞTI O KADAR

12.06.2021 16:33
ŞİŞLİ'DE MAGANDA KURŞUNU KURBANININ KARISI: BEBEĞİMİ KORUMAYA ÇALIŞTI O KADAR, System.String[]

ŞİŞLİ'de ailesiyle birlikte parktan dönerken iki grup arasındaki silahlı çatışmanın ortasında kalıp, başından vurularak hayatını kaybeden Okan Karaten'in, kızını korumak isterken vurulduğu ortaya çıktı.

ŞİŞLİ'de ailesiyle birlikte parktan dönerken iki grup arasındaki silahlı çatışmanın ortasında kalıp, başından vurularak hayatını kaybeden Okan Karaten'in, kızını korumak isterken vurulduğu ortaya çıktı. Eşi Elanur Karaten "Eşimin hiçbir suçu yok. Sadece oradan geçiyorduk. Benim bebeğimi korumaya çalıştı o kadar" dedi.

Olay, dün saat 18.20 sıralarında, Elmadağ İnönü Mahallesi Yeni Nalbant Sokak'ta meydana geldi. Çok ortaklı bir arazi ile ilgili yaşanan anlaşmazlık nedeniyle öğle saatlerinde başlayan tartışma akşam silahlı çatışmaya dönüştü. İddiaya göre, araziyi otoparka çevirmek isteyen bir grup, öğle saatlerinde, sokak üzerindeki gayrimenkul ofisine gelerek, araziyle ilgili taleplerini iletti. Ofis sahibi ile yanında bulunan oğlu, gelenlere, bir diğer ortağı telefonla arayarak ikna etmeleri gerektiğini belirtti. Araziyi otoparka çevirmek isteyen gruptan biri, telefon görüşmesi sırasında karşı tarafa küfür edince ofis sahibi tarafından uyarıldı. Bunun üzerine iki grup arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından ofisten ayrılan grup üyeleri, akşam saatlerinde plakası sökülmüş bir otomobille tekrar sokağa gelerek, ellerindeki uzun namlulu silah, otomatik tüfek ve tabancalarla emlak ofisi yönüne rast gele ateş etmeye başladı. O sırada ofiste bulunanlar da silahlarıyla dışarı çıkarak karşılık verdi.

KIZINI KORUMAK İSTERKEN VURULMUŞ

Çıkan çatışma sırasında ailesiyle birlikte parktan evlerine dönen Okan Karaten (48), seken kurşunlardan birinin hedefi oldu. Kafasına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Karaten, olay yerinde hayatını kaybetti. Karaten'in, silah seslerini duyar duymaz, 2 yaşındaki kızını korumak amacıyla kucağına aldığı, o sırada başından vurulduğu öğrenildi. Çatışmada sokaktan geçen motokurye M. T. ile bir sokak sakini de yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

ACILI EŞ: BEBEĞİMİ KORUMAYA ÇALIŞTI

Eşi gözlerinin önünde ölen Elanur Karaten, "Bu adamlar daha önceden tekrar böyle bir şey yapmışlar ve serbest kalmışlar sanıyorum. . Bu çok büyük bir adaletsizlik. Benim çocuğum yetim kaldı. ve hiçbir şey yokken ben eşimi kaybettim. Bundan acı hiçbir şey yok bu hayatta. Benim kızımın gözünün önünde ve benim gözümün önünde oldu her şey. Bir arkadaşımız daha vardı yanımızda. Ben orada oturuyorum ve evden sadece parka gidiyordum. İlk başta bize 'husumetli misiniz' diye sordular. Hayır sadece parka gidiyordum. Şu an acım çok taze hiçbir şey anlamıyorum ve inanın sakinleştiricilerle yaşıyorum. Kendime geldiğim anda en iyi avukatları tutup, bu olayla uğraşacağım. Buradan İçişleri Bakanlığı'na, Adalet Bakanlığı'na, hepsine sesleniyorum; güpegündüz böyle bir şey yaparken bu insanlar, bu adamları neden serbest bırakıyorsunuz. Benim aldığım bilgiye göre bu adamlar tutuklanmış ve daha sonra serbest bırakılmış. Adamlar 80 el atmışlar. ve eşimin hiçbir suçu yok. Sadece oradan geçiyorduk. ve benim bebeğimi korumaya çalıştı o kadar. Ben bunu taşıyabileceğim en uç yere taşıyacağım. Çünkü böyle bir acı yok. Allah kimsenin başına vermesin" diye konuştu.

"ÇOCUĞUNA KURŞUN GELMESİN DİYE SARILIRKEN VURULMUŞ"

Okan Karaten'in yakını Ender Ataç, "Talihsiz bir olay, ben de yoldayken öğrendim. İki grup arasındaki silahlı çatışma. Ailesiyle birlikte dışarı hava almaya çıkarken, ateşin ortasında kalıyor. Çocuğuna kurşun gelmesin diye sarılırken, bir mermi başına isabet ediyor. Olay yerinde hayatını kaybediyor. Saldırganların bir kısmı yakalandı, diğerleri de inşallah yakalanacak. Yine aynı iki grup arasında daha önce çatışma yaşanmış ama ölü ve yaralı olmadığı için adli kontrolle serbest bırakılmışlar. Bu tarz insanlar serbest kalırsa da böyle günahsız insanların bir gün canı yanabiliyor" diye konuştu.

Okan Karaten'in cenazesi, Ayazağa Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi.

ŞİŞLİ'DE MAGANDA KURŞUNU KURBANININ KARISI: BEBEĞİMİ KORUMAYA ÇALIŞTI O KADAR
ŞİŞLİ'DE MAGANDA KURŞUNU KURBANININ KARISI: BEBEĞİMİ KORUMAYA ÇALIŞTI O KADAR
ŞİŞLİ'DE MAGANDA KURŞUNU KURBANININ KARISI: BEBEĞİMİ KORUMAYA ÇALIŞTI O KADAR
ŞİŞLİ'DE MAGANDA KURŞUNU KURBANININ KARISI: BEBEĞİMİ KORUMAYA ÇALIŞTI O KADAR
ŞİŞLİ'DE MAGANDA KURŞUNU KURBANININ KARISI: BEBEĞİMİ KORUMAYA ÇALIŞTI O KADAR
ŞİŞLİ'DE MAGANDA KURŞUNU KURBANININ KARISI: BEBEĞİMİ KORUMAYA ÇALIŞTI O KADAR

silahlı çatışma, Gayrimenkul, Adamlar, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞİŞLİ'DE MAGANDA KURŞUNU KURBANININ KARISI: BEBEĞİMİ KORUMAYA ÇALIŞTI O KADAR - Son Dakika


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