Üye Girişi
Şişli'de mağaza çalışanına teşhircilik yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Şişli'de mağaza çalışanına teşhircilik yapan şüpheli tutuklandı

16.02.2022 17:57
Şişli'de mağaza çalışanına teşhircilik yapan şüpheli tutuklandı

- Şişli'de bir mağazada çalışan kadına teşhircilik yaptığı iddiasıyla mahkemeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Şişli'de bir mağazada çalışan kadına teşhircilik yaptığı iddiasıyla mahkemeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz pazartesi günü Şişli Fulya'da bulunan bir mağazanın çalışanı Kübra N.S. (23), müşteri olarak içeri giren bir kişinin cinsel tacizine uğramış, olayın ardından polis şahsı yakalamak için çalışma başlatmıştı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Şişli Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro ekiplerinin çalışmaları sonucu şüpheli E.Ç. yakalanmış, emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etmişti. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Yunus Emre Şeker - Batuhan Altınbaş/İHA)

YORUMLAR
500

Pazartesi, Polis, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şişli'de mağaza çalışanına teşhircilik yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:03 Çinli bilim insanlarından şaşırtan gelişme:160 milyon yıllık dünyanın en eski çiçek tomurcuğu fosili bulundu
18:01 Rıdvan Dilmen'in programı neden ekranlarda yok? Görüştüğü yeni kanal çok şaşırtacak
17:53 Savaşın ayak sesleri Abramovich'in servetini sıfırladı! Bir günde buhar olan para şaşkınlık yarattı
17:52 Ailesi "Akıl sağlığı yerinde değil" demişti! Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren caninin cezai ehliyeti tam çıktı
17:45 Kurtlar Vadisi dizisi 19 yıl sonra sosyal medyada gündem oldu! HD olarak yeniden yayınlanınca trendlere girdi
17:39 Destici'den Seçim Yasası çıkışı: Ben yüzde 7 maddesine oy vermem
17:34 Türk definecinin kazı planı filmleri aratmadı! Ev kiralayıp alttan alttan 6 ay toprağı kazmış
17:32 Ayşenur Arslan'ın tepki çeken sözlerinin faturası Halk TV'ye kesildi! Ceza üstüne ceza yağdı
17:31 117 koyunu gözü önünde telef olan çiftçi, çaresizlik içerisinde ağladı!
17:30 Ezeli rakipler karşı karşıya geldi! Anderson Talisca, Süper Lig'e dönüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 18:11:41. #1.13#
SON DAKİKA: Şişli'de mağaza çalışanına teşhircilik yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement