Şişli'de mağaza çalışanına teşhircilik yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

- Şişli'de bir mağazada çalışan kadına teşhircilik yaptığı iddiasıyla mahkemeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz pazartesi günü Şişli Fulya'da bulunan bir mağazanın çalışanı Kübra N.S. (23), müşteri olarak içeri giren bir kişinin cinsel tacizine uğramış, olayın ardından polis şahsı yakalamak için çalışma başlatmıştı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Şişli Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro ekiplerinin çalışmaları sonucu şüpheli E.Ç. yakalanmış, emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etmişti. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Yunus Emre Şeker - Batuhan Altınbaş/İHA)