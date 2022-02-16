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Şişli'de mağaza çalışanına teşhircilik yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Şişli'de mağaza çalışanına teşhircilik yapan şüpheli tutuklandı

16.02.2022 20:52

Şişli'de mağaza çalışanına teşhircilik yapan şüpheli tutuklandı Şişli'de bir mağazada çalışan kadına teşhircilik yaptığı iddiasıyla mahkemeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şişli'de mağaza çalışanına teşhircilik yapan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Şişli'de bir mağazada çalışan kadına teşhircilik yaptığı iddiasıyla mahkemeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz pazartesi günü Şişli Fulya'da bulunan bir mağazada, mağaza çalışanı Kübra N.S. (23), müşteri olarak içeri giren bir kişinin cinsel tacizine uğramış, olayın ardından polis şahsı yakalamak için çalışma başlatmıştı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Şişli Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro ekiplerinin çalışmaları sonucu şüpheli E.Ç. yakalanmış, emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etmişti.

Taciz şüphelisi tutuklandı

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şişli'de mağaza çalışanına teşhircilik yapan şüpheli tutuklandı
Şişli'de mağaza çalışanına teşhircilik yapan şüpheli tutuklandı
Şişli'de mağaza çalışanına teşhircilik yapan şüpheli tutuklandı

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Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de mağaza çalışanına teşhircilik yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şişli'de mağaza çalışanına teşhircilik yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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