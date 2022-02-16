Şişli'de mağazada teşhircilik yapan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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Şişli'de mağazada teşhircilik yapan şüpheli adliyeye sevk edildi

Teşhircilik yapan şüphelinin olaydan sonraki görüntüleri kamerada

İSTANBUL - Şişli'de bir mağazada çalışan kadına teşhircilik yapan şahıs Şişli Polis Merkezi Amirliği'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Şişli Fulya'da bulunan bir mağazada, geçtiğimiz pazartesi günü mağaza çalışanı Kübra N.S. (23), müşteri olarak içeri giren bir kişinin cinsel tacizine uğramış, olayın ardından polis şahsı yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Yüzlerce görüntü incelendi, şüpheli yakalandı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Şişli Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye almış, yapılan incelemeler sonucunda şahsın eşkali belirlenmişti. Yaklaşık 2 gün boyunca toplam 75 iş yeri ve KYGS kamerasına ait yüzlerce görüntüyü inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğinin E.Ç. olduğunu tespit etmiş ve Kağıthane'de yaşadığı öğrenilen şahıs kıskıvrak yakalanmıştı. Gözaltına alınan şüpheli E.Ç. sorgulanmak üzere Şişli Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Teşhir şüphelisi adliyeye sevk edildi

Şişli Polis Merkezi Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli E.Ç., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. E.Ç. adliye sevki esnasında basın mensuplarının yönelttiği soruları yanıtsız bıraktı.