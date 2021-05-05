ŞİŞLİ'DE MAĞAZADAKİ KADININ CEBİNDEN TELEFONU BÖYLE ÇALDI - Son Dakika

ŞİŞLİ'de bıçakla bir kadını gasp ettiği iddia edilen Cezayir uyruklu F.E. yaya olarak kaçarken, polisle yaşadığı kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan F.E'nin, Şişli'de bir mağazada alış veriş yapan kadının cebinden cep telefonu çaldığı ortaya çıktı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Bir kadının bıçaklı kişi tarafından gasp edildiği ihbarını alan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hızla bölgeye geçti. Ekipler, yaya olarak kaçan şüphelinin peşine takıldı. Yaşanan kovalama sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında bir bıçak ile iki cep telefonu bulunan Cezayir uyruklu F.E., Feriköy Polis Merkezi'ne götürüldü.

KADININ CEBİNDEN TELEFONU ÇALMA ANI KAMERADA

Sorgulaması yapılan F.E.'nin geçtiğimiz hafta Feriköy'deki mağazada kadın müşterinin cep telefonunu çaldığı belirlendi. Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin mağazadan alış veriş yapan kadının cebindeki telefonu bir anda alıp, mağazadan çıkarak, uzaklaştığı görülüyor.

TUTUKLANDI

Polisteki işlemleri tamamlanan F.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.