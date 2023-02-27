Torbacıları önce dövdüler sonra itiraf ettirdiler - Son Dakika
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Torbacıları önce dövdüler sonra itiraf ettirdiler

27.02.2023 10:18

Torbacıları önce dövdüler sonra itiraf ettirdiler Okmeydanı'nda torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcıları, mahalleli tarafından önce darp ardından da itiraf ettirildi.

Torbacıları önce dövdüler sonra itiraf ettirdiler

İSTANBUL - Okmeydanı'nda torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcıları, mahalleli tarafından önce darp ardından da itiraf ettirildi. O anları kaydeden mahalleli şahısları, üstlerinden çıkan binlerce lira ile satışa hazır eroin paketleriyle polise teslim etti.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre akşamüstü iki şahıs sokak üzerinde eroin diye bilinen uyuşturucu madde satmak istedi. Bunu fark eden mahalleli iki şahsı yakaladıktan sonra tekme ve yumruklarla darp etti. Yüzü kanlar içinde kalan iki şahıs mahalleli tarafından konuşturularak uyuşturucu sattıklarını itiraf etti.

Önce darp sonra itiraf

Şahısları üstlerinden ise uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen binlerce lira ve 6 paket satışa hazır eroin maddesi ele geçirildi. Şahıslar ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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Mahalleliden torbacılara dayak! O anları kayda alıp itiraf ettirdiler Mahalleliden torbacılara dayak! O anları kayda alıp itiraf ettirdiler

Okmeydanı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Torbacıları önce dövdüler sonra itiraf ettirdiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Torbacıları önce dövdüler sonra itiraf ettirdiler - Son Dakika
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