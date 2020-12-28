Son dakika... Şişli'de makas attığı iddia edilen sürücü zincirleme kazaya neden oldu - Son Dakika

Son dakika... Şişli'de makas attığı iddia edilen sürücü zincirleme kazaya neden oldu
28.12.2020 22:12
Son dakika habere göre ŞİŞLİ'de kısıtlama saatinde sürücüsünün makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.
ŞİŞLİ'de kısıtlama saatinde sürücüsünün makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği başka otomobil de İETT
otobüsüne çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Mecidiyeköy Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre makas atarak ilerleyen Baran Y.(21)'nin kullandığı 34 DAN 585 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazanın etkisiyle 34 DS 6745 plakalı, ismi öğrenilemeyen kadının kullandığı başka otomobil, sürücüsünün panik yaparak direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle sağ tarafında ilerleyen İETT otobüsüne çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada takla atan otomobildeki Baran Y. ile Berkay A. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle oluşan yoğun trafikten dolayı sürücüler kısıtlama saatini trafikte geçirmek zorunda kaldı. Kazaya karışan otomobillerin çekici ile olay yerinden kaldırılmasından sonra trafik normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
- İstanbul
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