Şişli'de market çalışanı turisti bıçakladı - Son Dakika

Şişli'de bir markette alışveriş yapan yabancı turist, tartıştığı görevli tarafından bıçaklanarak yaralandı.



Olay, Şişli Ergenekon Caddesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. İddialara göre, marketin manav bölümünde alışveriş yapan yabancı bir turist ile çalışan arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce manav çalışanı turisti sol bacağından bıçakladı. Yakında bulunan bir eczaneye sığınan turist, olay yerine sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Market çalışanı ise Polis ekiplerince gözaltına aldı. - İSTANBUL