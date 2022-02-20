Üye Girişi
Şişli'de meslektaşının emeğini böyle çaldı - Son Dakika

Şişli'de meslektaşının emeğini böyle çaldı

20.02.2022 09:59
Şişli'de meslektaşının emeğini böyle çaldı

ŞİŞLİ'de atık toplayan kişinin yol kenarında bıraktığı kağıt dolu çuval, başka bir atık toplayıcısı tarafından çalındı.

ŞİŞLİ'de atık toplayan kişinin yol kenarında bıraktığı kağıt dolu çuval, başka bir atık toplayıcısı tarafından çalındı. Şüphelinin, gündüz vakti boş kağıt çuvalını bırakıp, dolu kağıt çuvalını çalması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, geçen cuma Şişli Mecidiyeköy'de meydana geldi. Atık toplayarak geçimini sağlayan bir kişi, topladığı kağıtları sokak girişinde birleştirerek, beklemeye başladı. Bir süre atık arabasının yanından ayrılınca başka bir atık toplayıcısı kendi boş çuvalını bırakıp, meslektaşının kağıt dolu çuvalını alarak, kayıplara karıştı. Kağıt dolu çuvalının yerinde olmadığını gören toplayıcı büyük şok yaşadı.

"BUNLAR EMEK HIRSIZI"

Atık toplayıcılarının kağıtlarını satın alan Baki Yılmaz, "Gündüz saatleriydi. Biz saat 16.00 gibi mal toplamaya çıkıyoruz. Kağıt toplayıcısı arkadaş 'malları gelin alın' dedi. Gittiğimizde kağıt çuvalı yerinde yoktu. Kağıtları toplayan arkadaşı aradım. 'Kağıtlar yerinde yok. Kağıtlar nerede?' diye sordum. 'O arada' dedi. Ben de 'burada kağıt yok' deyince 'gel sen bak' dedim. Sonra kağıtları toplayan arkadaş geldi. O da kağıt dolu çuvalın yerinde olmadığını görünce güvenlik kamera görüntülerine baktık. Kamera görüntülerini inceleyince şok olduk. İlk defa böyle bir olay başımıza geliyor. Kağıt çalınma olayı nereden çıktı? Bir insanın emeğini çalıyorlar. Bu insanlar evine ekmek götürmek için akşama kadar kağıt topluyor. Adamın biri de geliyor ekmeğini, emeğini çalıyor. Burada bir emek hırsızlığı var. Önce çuvalı kontrol ediyor. Ağır olduğunu fark edince kendi boş çuvalıyla yer değiştirdi. Hazır dolu çuvalı alıyor. Uyanık işte. Bu tür insanlar çalışmak istemiyor" dedi.

BOŞ ÇUVALI BIRAKIP DOLU ÇUVALI ALARAK UZAKLAŞTIAtık toplayıcısının bir günlük emeği olan kağıt dolu çuvalı alıp, boş çuvalın bırakılması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, çek çek arabası ile sokağa giren atık toplayıcısı, kağıt dolu çuvalı fark etti. Bir süre etrafa baktıktan sonra kendi boş çuvalını bırakıp, kağıt dolu çuvalı çek çek arabasına koyarak uzaklaştı.


Şişli'de meslektaşının emeğini böyle çaldı
Şişli'de meslektaşının emeğini böyle çaldı
Şişli'de meslektaşının emeğini böyle çaldı
Şişli'de meslektaşının emeğini böyle çaldı
Şişli'de meslektaşının emeğini böyle çaldı
YORUMLAR
500
Şişli'de meslektaşının emeğini böyle çaldı Şişli'de meslektaşının emeğini böyle çaldı

Mecidiyeköy, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şişli'de meslektaşının emeğini böyle çaldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:03 Ölü doğum yapan annenin bebeği hastanede kayboldu!
09:56 Bill Gates: Dünya bir pandemi daha görecek
09:35 Marketlerde şikayet sistemi kuruluyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı haksız fiyatlara hemen müdahale edecek
09:23 ABD, PKK'ya yeni zırhlı araçlar gönderdi
09:13 Sigortadan para alabilmek için hamile eşini öldürmüştü!
01:01 Mustafa Sandal ve 19 yaş küçük sevgilisi Melis Sütşurup nişanlandı
00:48 Rusya-Ukrayna krizi hakkında konuşan İmamoğlu: İstanbul barışın konuşulabileceği en doğru şehirdir
00:16 Herkes Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor'ın taktiğini konuşuyor! Sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı
00:11 5 gündür aranıyordu! Dizi oyuncusu Lindsey Erin Pearlman ölü bulundu
23:58 Son anket sonuçları paylaşıldı! Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 38,7 oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 10:07:47. #1.13#
SON DAKİKA: Şişli'de meslektaşının emeğini böyle çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement