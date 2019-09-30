Şişli'de metrobüs yangını
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Şişli'de metrobüs yangınıİSTANBUL - Şişli'de Perpa metrobüs durağında bir metrobüsün motor kısmında yanma meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:47 Kaynak: İHA
Şişli'de metrobüs yangını
İSTANBUL - Şişli'de Perpa metrobüs durağında bir metrobüsün motor kısmında yanma meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına görevliler tarafından yangın tüpleriyle müdahale edilirken, vatandaşlar da tahliye edildi. Yangın nedeniyle metrobüs seferleri Söğütlüçeşme istikametine yapılamıyor.
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