Şişli'de metruk bina alev alev yandı

İSTANBUL - Şişli'de 2 katlı metruk bina henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. Ölü ve yaralının olmadığı yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 07.00 sıralarında Şişli Kuştepe Mahallesi Çiğdem Sokakta bulunan iki katlı metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple binada yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alev alev yanan binada itfaiye ekipleri, yan binaya sirayeti önlemek için yoğun çaba sarf etti. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ölü ve yaralı bulunmazken metruk binada hasar meydana geldi.

Yangını gören motokurye Hasan Mutlu, "Burası Kuştepe, her türlü olay olabilir"

"Ben Mecidiyeköy'de motokuryelik yapıyorum. Yangın dumanını gördüm, buraya geldim. Burası Kuştepe, her türlü olay olabilir ama tinercilerin falan burada kaldığını sanıyorum. Burası metruk bina, burada kimse yaşamıyor. Binaya giren çıkan kimseyi görmedim. Dilenciler falan kalıyordur. Yangın onlardan dolayı çıkmıştır diye düşünüyorumç." diye konuştu.

Öte yandan gökyüzüne yükselen dumanlar diğer ilçelerden de göründü.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişki çalışma başlattı.