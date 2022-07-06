Son dakika haberleri: Şişli'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Şişli'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü

06.07.2022 08:30

Edinilen son dakika haberine göre Şişli'de, iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şişli'de, iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kuştepe Mahallesi Çiğdem Sokak'ta bulunan binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde güvenlik önlemi alınırken itfaiye ekipleri de yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.

Yan binaya sıçramadan kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonrası itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Şişli'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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