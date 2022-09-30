ŞİŞLİ'DE METRUK YAPILAR YIKILIYOR - Son Dakika
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ŞİŞLİ'DE METRUK YAPILAR YIKILIYOR

30.09.2022 12:55

ŞİŞLİ'de narkotik suçlarla mücadele ve kamu güvenliği açısından risk oluşturduğu belirlenen 47 binadan 14'ünün yıkım süreci başladı.

ŞİŞLİ'de narkotik suçlarla mücadele ve kamu güvenliği açısından risk oluşturduğu belirlenen 47 binadan 14'ünün yıkım süreci başladı. Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, "Şişli'de 14 metruk binanın yıkılma süreci başlıyor. Buradaki vatandaşlarımız bu sokaktan geçen insanlarımız daha rahat, daha huzurlu bir şekilde hayatlarını devam ettirecekler" dedi.

Şişli'de narkotik suçlarla mücadele ve kamu güvenliği açısından risk teşkil eden metruk binaların yıkılmasına başlandı. Şişli Kaymakamlığı ile Belediye ekipleri, Kuştepe Mahallesi başta olmak üzere 47 metruk bina belirledi. Yapılan değerlendirmeler sonucu ilk aşamada 14 metruk binanın yıkılmasına başlandı. Yıkım çalışmalarını Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Şişli Emniyet Müdürü Özay Kayhan ile belediye ekipleri yerinde takip etti. Yıkım çalışmaları havadan da görüntülendi.

"METRUK BİNALARIN YIKIM SÜRECİ BAŞLIYOR"

Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya 'Bugün Şişli ilçemize bağlı Kuştepe Mahallemizde belediye başkanlığımızla birlikte, buradaki metruk yapıların yıkımıyla ilgili süreci başlatıyoruz. Bu metruk yapılar içerisinde bölgenin durumuna göre uyuşturucu başta olmak üzere, aynı zamanda diğer suçları görebiliyoruz, karşılaşabiliyoruz. Fen İşleri, İmar, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü başta olmak üzere kaymakamlığımızın talepleri doğrultusunda, Kuştepe Mahallesi'nde bulunan 18 metruk yapının ihalesini yapmış bulunmakta. Binalardan 14'ünün yıkılma süreci bugün başlıyor. Buradaki vatandaşlarımız artık bu sokaktan geçerken daha rahat, daha huzurlu bir şekilde hayatlarını devam ettirecekler" diye konuştu.

"BİZ BU BİNLARIN YIKILMASINI DESTEKLİYORUZ"

Metruk binaların yıkılmasından memnun olduklarını söyleyen mahalle sakini Emine Yorgun, "Çok güzel temizlik olacak. Biz buralardan çok şikayetçiyiz. Uyuşturucu kullananlar giriyor, çocuklar giriyor. Sürekli şikayet ettik. Bundan sonra inşallah rahat edeceğiz" dedi.

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Kaynak: DHA

Gazi Kaya, Narkotik, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞİŞLİ'DE METRUK YAPILAR YIKILIYOR - Son Dakika

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