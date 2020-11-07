Şişli'de minibüse çarpan motosikletli yaralandı - Son Dakika

Şişli'de minibüse çarpan motosikletli yaralandı

07.11.2020 13:41

Şişli'de minibüse çarpan motosikletli yaralandı Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde aninden şerit değiştiren minibüse seyir halinde olan motosikletli kurye çarptı.

Şişli'de minibüse çarpan motosikletli yaralandı

İSTANBUL - Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde aninden şerit değiştiren minibüse seyir halinde olan motosikletli kurye çarptı. Kaza sonucu yere savrularak yaralanan motosikletli, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi Halaskargazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinden Taksim istikametinde seyreden 34 SR 0996 plakalı minibüsün sürücüsü Hasan Eroğlu sol şeride geçmek istedi. O esnada cadde üzerinde 34 BE 0311 plakalı motosikletle seyreden Soner Pay(29), aniden şerit değiştiren minibüse çarptı. Çarpma sonucu yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

Minibüsü sürücüsü Eroğlu ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Şişli'de minibüse çarpan motosikletli yaralandı
Şişli'de minibüse çarpan motosikletli yaralandı
Şişli'de minibüse çarpan motosikletli yaralandı
Şişli'de minibüse çarpan motosikletli yaralandı
Şişli'de minibüse çarpan motosikletli yaralandı

motosikletli, Taksim, Şişli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de minibüse çarpan motosikletli yaralandı - Son Dakika


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