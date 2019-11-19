Son Dakika Haberleri: ŞİŞLİ'DE MİNİBÜSLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETLİ AĞIR YARALANDI (1)
Son Dakika Güncel ŞİŞLİ'DE MİNİBÜSLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETLİ AĞIR YARALANDI (1) - Son Dakika

ŞİŞLİ'DE MİNİBÜSLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETLİ AĞIR YARALANDI (1)

6 saat önce

Zeki GÜNAL/ ŞİŞLİ'de minibüsle motosiklet çarpıştı.

ŞİŞLİ'DE MİNİBÜSLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETLİ AĞIR YARALANDI (1), System.String[]

Zeki GÜNAL/ ŞİŞLİ'de minibüsle motosiklet çarpıştı. Ağır yaralanan motosikletli hastaneye kaldırılırken, minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, saat 12.45 sıralarında Dolapdere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede giden minibüs ve motosikletli çarpıştı. Kazada motosiklet hurdaya dönerken, sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alınırken, minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü: -Olay yerinden görüntüler


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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:23 Kaynak: DHA
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