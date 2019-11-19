Son Dakika › Güncel › Şişli'de minibüsle çarpışan motosikletli ağır yaralandı (1) - Son Dakika
Şişli'de minibüsle çarpışan motosikletli ağır yaralandı (1)
6 saat önce
Zeki GÜNAL/ ŞİŞLİ'de minibüsle motosiklet çarpıştı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:27 Kaynak: DHA
Zeki GÜNAL/ ŞİŞLİ'de minibüsle motosiklet çarpıştı. Ağır yaralanan motosikletli hastaneye kaldırılırken, minibüs sürücüsü gözaltına alındı.
Kaza, saat 12.45 sıralarında Dolapdere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede giden minibüs ve motosikletli çarpıştı. Kazada motosiklet hurdaya dönerken, sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alınırken, minibüs sürücüsü gözaltına alındı.
Kapısı açık ilerleyen minibüsten düşen genç kız yaralandı Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'dan okula havanlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan siyanür intiharlarıyla ilgili açıklama: Siyanürle ilgili takip sistemi kurulacak Terör örgütü YPG/PKK Azez'deki sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 13 yaralı