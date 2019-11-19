Son Dakika Haberleri: Şişli'de minibüsle çarpışan motosikletli ağır yaralandı (1)
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Şişli'de minibüsle çarpışan motosikletli ağır yaralandı (1)

6 saat önce

Zeki GÜNAL/ ŞİŞLİ'de minibüsle motosiklet çarpıştı.

Şişli'de minibüsle çarpışan motosikletli ağır yaralandı (1), System.String[]

Zeki GÜNAL/ ŞİŞLİ'de minibüsle motosiklet çarpıştı. Ağır yaralanan motosikletli hastaneye kaldırılırken, minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, saat 12.45 sıralarında Dolapdere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede giden minibüs ve motosikletli çarpıştı. Kazada motosiklet hurdaya dönerken, sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alınırken, minibüs sürücüsü gözaltına alındı.


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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:27 Kaynak: DHA
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