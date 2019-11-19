Son Dakika Haberleri: ŞİŞLİ'DE MİNİBÜSLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ
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ŞİŞLİ'DE MİNİBÜSLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ

6 saat önce

ŞİŞLİ'de minibüsle motosikletin çarpışması sonucu motosiklette bulunan iki kişi yaralandı.

ŞİŞLİ'DE MİNİBÜSLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ, System.String[]
ŞİŞLİ'de  minibüsle motosikletin çarpışması sonucu motosiklette bulunan iki kişi yaralandı. Ağır yaralanan  motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.45 sıralarında Dolapdere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çift yönlü caddede giden motosiklet, karşı şeritten gelen minibüsün önüne kırmasıyla duramayarak minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle başını minibüse vurup savrulan motosiklet sürücüsü, ağır yaralanırken yine motosiklette bulunan arkadaşı kazayı kırıklarla atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri ilk olarak ağır yaralı motosiklet sürücüsü Burkay Tulpar'ı hastaneye kaldırdı. Kazayı kırıklarla atlatan arkadaşı da başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Burkay Tulpar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Motosiklet sürücüsü Burkay Tulpar ve kaza sırasında arkasında bulunan arkadaşının kask takmadığı öğrenildi. Karşı şeritteki benzin istasyonuna dönmek için direksiyonu kırdığını söyleyen minibüs sürücüsü gözaltına alındı. Polisin soruşturması devam ediyor.


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:43 Kaynak: DHA
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