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Şişli'de minibüsle motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

6 saat önce

Şişli'de minibüsle motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralıİSTANBUL - Şişli'de minibüsle motosiklet çarpıştı.

Şişli'de minibüsle motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

İSTANBUL - Şişli'de minibüsle motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Dolapdere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halindeki minibüs ile motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Motosiklet sürücüsünün arkasındaki yolcu ise kazayı hafif yaralarla atlattı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet hurdaya döndü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Minibüs sürücüsü ise gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

Şişli'de minibüsle motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Dolapdere Caddesi, Motosiklet, Şişli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 08:51 Kaynak: İHA
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