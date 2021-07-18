Şişli'de motosiklet çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli C.P ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polisin, hırsızlığa karışan diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Güvenlik kamera görüntülerinde 2 şüphelinin olay yerine motosikletle geldikleri, şüphelilerden birinin, bina önündeki motosikleti çalarak olay yerinden uzaklaştıkları anlar görülüyor.

Şüpheli C.P, yakalanırken Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'ndeki bir adreste bulanan çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi.

Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, 2 şüphelinin kimliklerini tespit etti.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz'da bir binanın önündeki motosikletin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Şişli 'de motosiklet çaldıkları öne sürülen 2 şüpheliden 1'i yakalandı.

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