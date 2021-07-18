Şişli'de motosiklet çaldıkları öne sürülen 2 şüpheliden 1'i yakalandı.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz'da bir binanın önündeki motosikletin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, 2 şüphelinin kimliklerini tespit etti.
Şüpheli C.P, yakalanırken Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'ndeki bir adreste bulanan çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi.
Hırsızlık anı, güvenlik kameralarına yansıdı
Güvenlik kamera görüntülerinde 2 şüphelinin olay yerine motosikletle geldikleri, şüphelilerden birinin, bina önündeki motosikleti çalarak olay yerinden uzaklaştıkları anlar görülüyor.
Polisin, hırsızlığa karışan diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli C.P ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Şişli'de motosiklet çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika