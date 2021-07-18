ŞİŞLİ'DE MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika

Şişli'de 2 şüphelinin motosiklet çaldığı anlar kameralara yansıdı.

Şişli'de geçen perşembe park halinde bulunan motosiklet 2 şüpheli tarafından çalındı. İhbar üzerine harekete geçen polis 2 şüpheliden biri olan C.P.'yi gözaltına aldı. Çalınan motosiklet sahibine teslim edildi. C.P. polis merkezindeki işlemlerinin ardından önceki gün sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Polis diğer hırsızlık şüphelisi kişinin yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.