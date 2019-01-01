Şişli'de Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
1 saat önce
ŞİŞLİ'de sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet park halindeki tankere çarptı.
ŞİŞLİ'de sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet park halindeki tankere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza Darülaceze
Caddesi'nde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Okmeydanı
istikametine seyir halindeki motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün hakimiyetinden çıkarak yol kenarında park halindeki tankere çarptı. Kazada motosikletten fırlayan sürücü ağır şekilde yaralanırken, kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri kalbi duran sürücüyü ambulansta uzun süre kalp masajı yaptı. Ağır yaralanan sürücü daha sonra özel bir hastaneye götürüldü. Sürücünün bir restoranda moto kurye olarak çalıştığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:02 Kaynak: DHA
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