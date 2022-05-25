Şişli'de yayalara çarpmamak için manevra yapan motosikletli yere düştü: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Şişli'de yayalara çarpmamak için manevra yapan motosikletli yere düştü: 2 yaralı

25.05.2022 23:40

Şişli'de yayalara çarpmamak için manevra yapan motosikletli yere düştü: 2 yaralı Şişli'de yolda bulunan yayalara çarpmamak için manevra yapan motosikletli yere düştü.

Şişli'de yayalara çarpmamak için manevra yapan motosikletli yere düştü: 2 yaralı

İSTANBUL - Şişli'de yolda bulunan yayalara çarpmamak için manevra yapan motosikletli yere düştü. Sürüklenen motosikletin çarpması sonucu yaralanan bir kadın ile birlikte motosikletli hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinden Şişli Mecidiyeköy Meydanı Büyükdere Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir firmada motokuryelik yapan bir kişi, yolda hızla ilerlediği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpmamak için manevra yaparak yere düştü. Sürüklenen motosikletin çarptığı bir kadınla birlikte motokurye yaralanarak yardım bekledi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazadan sonra yaşananlar ise Kazasız Kul Olmaz Ekibinin kameralarına yansıdı.

Şişli'de yayalara çarpmamak için manevra yapan motosikletli yere düştü: 2 yaralı
Şişli'de yayalara çarpmamak için manevra yapan motosikletli yere düştü: 2 yaralı
Şişli'de yayalara çarpmamak için manevra yapan motosikletli yere düştü: 2 yaralı
Şişli'de yayalara çarpmamak için manevra yapan motosikletli yere düştü: 2 yaralı

YORUMLAR
500
Yayaya çarpmamak için motosikleti devirdi: 1 yaralı Yayaya çarpmamak için motosikleti devirdi: 1 yaralı Kırmızı ışık ihlali yapan otomobil, motosiklete çarptı: 1 yaralı Kırmızı ışık ihlali yapan otomobil, motosiklete çarptı: 1 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de yayalara çarpmamak için manevra yapan motosikletli yere düştü: 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
23:34 Korkunç ayrıntı! ABD'de 19 çocuğu öldüren ilkokul saldırganı neler yapacağını Facebook paylaşımlarıyla anlatmış
23:33 Tüm gözler yarın açıklanacak Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler tek bir tahminde bulundu
23:26 Süper Lig yolunda avantajlı başladılar! Eyüpspor, Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti
23:08 Cumhurbaşkanlığı'nda kritik kripto para toplantısı! 4 ana başlıkta düzenlemeler yolda
23:07 Ebrar Karakurt "Hazır mısınız" diyerek duyurdu! Ayakkabı numarası şaşkınlık yarattı
22:43 Karar meclisten geçti! Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izni uzatıldı
22:04 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" iddiasına Muharrem İnce'den cevap geldi: Doğru bulmuyorum
22:03 Fenerbahçelileri çıldırtacak iddia! Ezeli rakip Ozan Tufan'a transfer için mesaj gönderdi
21:36 Şarkıcı Melek Mosso'nun Isparta'da vereceği konser iptal edildi!
21:34 22 yaşındaki kaleci Berke Özer, Fenerbahçe'den ayrıldı: Hakkınızı helal edin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 00:03:05. #1.12#
SON DAKİKA: Şişli'de yayalara çarpmamak için manevra yapan motosikletli yere düştü: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement