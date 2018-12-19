Şişli'de Motosiklet Otomobile Çarptı: 1 Yaralı
1 saat önce
Şişli'de, motosikletin kırmızı ışıkta duran araca çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.
Şişli
'de, motosikletin kırmızı ışıkta duran araca çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.
Halaskargazi Caddesi'nde ilerleyen motosiklet sürücüsü iddiaya göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek, önünde kırmızı ışıkta duran araca çarptı. Motosiklet
sürücüsü yaralanırken, motosiklet çevredekiler tarafından kenara çekildi. Bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansa hastaneye kaldırdı.
Görüntü Dökümü:
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-Ambulansın gelişi
-Yerdeki yaralı
-Yaralıya yardım eden kişi
-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi
-Yaralının ambulansa taşınması
-Motosikletin çarptığı araç
- Polis
ekipleri
-Genel ve detay görüntüler - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:12 Kaynak: DHA
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