Şişli'de Motosiklet Otomobile Çarptı: 1 Yaralı
33 dakika önce
Şişli'de, motosikletin kırmızı ışıkta duran araca çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.
Şişli
'de, motosikletin kırmızı ışıkta duran araca çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.
Halaskargazi Caddesi'nde ilerleyen motosiklet sürücüsü iddiaya göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek, önünde kırmızı ışıkta duran araca çarptı. Motosiklet
sürücüsü yaralanırken, motosiklet çevredekiler tarafından kenara çekildi. Bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansa hastaneye kaldırdı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:32 Kaynak: DHA
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