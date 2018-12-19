Son Dakika Haberleri: Şişli'de Motosiklet Otomobile Çarptı: 1 Yaralı

Şişli'de Motosiklet Otomobile Çarptı: 1 Yaralı

33 dakika önce

Şişli'de, motosikletin kırmızı ışıkta duran araca çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Şişli'de Motosiklet Otomobile Çarptı: 1 Yaralı, System.String[]


Şişli'de, motosikletin kırmızı ışıkta duran araca çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Halaskargazi Caddesi'nde ilerleyen motosiklet sürücüsü iddiaya göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek, önünde kırmızı ışıkta duran araca çarptı. Motosiklet sürücüsü yaralanırken, motosiklet çevredekiler tarafından kenara çekildi. Bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansa hastaneye kaldırdı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:32 Kaynak: DHA

Şişli, Motosiklet, Güncel
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