ŞİŞLİ'DE MOTOSİKLETLİ KURYE KAZA YAPTI - Son Dakika
Son Dakika Güncel ŞİŞLİ'DE MOTOSİKLETLİ KURYE KAZA YAPTI - Son Dakika

ŞİŞLİ'DE MOTOSİKLETLİ KURYE KAZA YAPTI

6 saat önce

Haber-Kamera Zeki GÜNAL İSTANBUL DHAŞişli'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yapan motosiklet sürücüsü çevredeki vatandaşlar, Ben iyiyim, çok iyiyim, bomba gibiyim, problem yok dedi.

Haber-Kamera Zeki GÜNAL İSTANBUL DHA

Şişli'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yapan motosiklet sürücüsü çevredeki vatandaşlar, Ben iyiyim, çok iyiyim, bomba gibiyim, problem yok dedi. Şoka giren yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Aytekin Kotil Caddesi üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir firmada kurye olarak çalışan Musa Karaküp (31) cadde üzerinde seyir halindeyken yağışlı hava nedeniyle motorunun hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Karaküp, yola savruldu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yerde yatan sürücünün elini tutan vatandaşlar yaralıya moral verdi. Kaza nedeniyle şoka giren sürücü de çevredekilere Ben iyiyim, çok iyiyim, bomba gibiyim, problem yok dedi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından sedyeye alınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, motosikletin çarptığı ve hasar gören direğin devrilme ihtimali karşı önlem aldı.

ŞİŞLİ'DE MOTOSİKLETLİ KURYE KAZA YAPTI

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:21 Kaynak: DHA
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