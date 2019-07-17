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Şişli'de motosikletli kurye minibüse çarptı

48 dakika önce

Şişli'de seyir halinde olan bir motosikletli kurye minibüse çarptı.

Şişli'de motosikletli kurye minibüse çarptı, System.String[]
Şişli'de seyir halinde olan bir motosikletli kurye minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Şişli, Piyalepaşa Bulvarı Kasımpaşa istikametinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Saat 17.30 sıralarında Kasımpaşa istikametine seyir halinde olan motosiklet sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet önünde seyreden minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola fırladı. Kazayı gören vatandaşlar ise durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Meydana gelen kaza nedeniyle polis ekipleri trafik akışını kontrollü şekilde sağlarken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
(Oğuzcan Yazar/İHA)
Kasımpaşa, Polis, Şişli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:45 Kaynak: İHA
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