ŞİŞLİ'DE MOTOSİKLETLİLERE YAĞ TUZAĞI - Son Dakika
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ŞİŞLİ'DE MOTOSİKLETLİLERE YAĞ TUZAĞI

10.05.2022 11:26

ŞİŞLİ Halaskargazi Caddesi üzerinde, yola dökülen motor yağı iki ayrı motosiklet kazasına neden oldu.

ŞİŞLİ Halaskargazi Caddesi üzerinde, yola dökülen motor yağı iki ayrı motosiklet kazasına neden oldu. Motosiklet sürücüsünün bir otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu kaza anı kameraya yansıdı.

Halaskargazi Caddesi üzerine, bir araçtan sızdığı tahmin edilen motor yağı motosikletlilerin kabusu oldu. İlk kazada Mecidiyeköy yönüne doğru ilerleyen motosiklet sürücüsü, yağ nedeniyle kayganlaşan yolda düştü. Motosiklet sürücüsü arkadan gelen minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Motosiklet, sürücüsüz şekilde bir süre sürüklenerek durdu. O anlar arkadan gelen bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Kazanın şokunu atlattıktan sonra vücudunda kırık olup olmadığını kontrol eden sürücü, bacağının ağrıdığını belirterek kaza yaptığı motosikletle hastaneye gitti. İlk kazanın olduğu yere yakın mesafede kısa süre sonra yine motosiklet kazası meydana geldi. Aynı nedenle gerçekleşen kazada motosikletteki kadın yaralandı. Yaralı kadın yerde ambulansın gelmesini bekledi.

Kazaları görüntüleyen sosyal sorumluluk projesi 'Kazasız Kul Olmaz' ekibi, yetkilileri bu tür kazaların önüne geçilmesi için duyarlı olmaları çağrısında bulundu. Kazalar sonrası yola sızan motor yağının temizlenmesi için belediye ekipleri çalışma yaptı.

ŞİŞLİ'DE MOTOSİKLETLİLERE YAĞ TUZAĞI
ŞİŞLİ'DE MOTOSİKLETLİLERE YAĞ TUZAĞI
ŞİŞLİ'DE MOTOSİKLETLİLERE YAĞ TUZAĞI
ŞİŞLİ'DE MOTOSİKLETLİLERE YAĞ TUZAĞI
ŞİŞLİ'DE MOTOSİKLETLİLERE YAĞ TUZAĞI
ŞİŞLİ'DE MOTOSİKLETLİLERE YAĞ TUZAĞI
ŞİŞLİ'DE MOTOSİKLETLİLERE YAĞ TUZAĞI
ŞİŞLİ'DE MOTOSİKLETLİLERE YAĞ TUZAĞI
ŞİŞLİ'DE MOTOSİKLETLİLERE YAĞ TUZAĞI

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Kaynak: DHA

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