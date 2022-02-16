Üye Girişi
Son dakika haberi! Şişli'de motosikletli aniden sola kıran minibüse çarptı... O anlar kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi! Şişli'de motosikletli aniden sola kıran minibüse çarptı... O anlar kamerada

16.02.2022 09:35

Son dakika haberine göre Şişli'de motosikletli aniden sola kıran minibüse çarptı.

Şişli'de motosikletli aniden sola kıran minibüse çarptı... O anlar kamerada

Motosiklet sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı

İSTANBUL - Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde seyir halinde olan motosikletli, direksiyonu aniden sola kıran sürücünün kullandığı kapalı kasa minibüse çarptı. Kaza anı kameralara yansırken, motosikletli ise hafif sıyrıklarla kurtuldu. Olayla ilgili konuşan Recep Çakıllı, "Bunun gibi olayların yaşanmaması için bu yola bir önlem almaları lazım" dedi.

Kaza, önceki gün saat 16.00 sıralarında Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bulvar üzerinde süratli bir şekilde seyreden kapalı kasa minibüsün sürücüsü direksiyonu aniden sola kırdı. O esnada hemen arkasından seyir halinde olan motosikletli, minibüse yandan çarptı. Kaza sonucu yere savrulan motosikletli hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından minibüs sürücüsü ile motosikletlinin aralarında anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"Bunun gibi olayların yaşanmaması için bu yola bir önlem almaları lazım"

Olayı gören Recep Çakıllı, "Bu caddeyi zaten biliyorsunuz. Görmüş olduğunuz caddede arkadaş direkt üçüncü şeritten araya girmeye çalıştı. Yukarıdan gelen motosiklet de, biraz da süratliydi galiba, duramadı aracın çamurluğuna vurdu. Hafif, yüzeysel sıyrıkları vardı ama ambulansı beklemediler. Polisi aradılar ama kendi aralarında da tutanak tuttular. Bunun gibi olayların yaşanmaması için bu yola bir önlem almaları lazım gördüğünüz gibi, bir motosiklet yine giriş yapıyor, buradan giriş varsa çıkış olmaması lazım ya da çıkış olduğunda giriş olmaması lazım. Burada minibüsçü arkadaş üçüncü şeritten içeri girdiği için hata ondaydı zaten minibüsçü, taksici arkadaşlar bu caddede çok fazla kazaya sebebiyet veriyorlar. Biz sayamadık kaç tane olduğunu belki 50-60 tane ve bizim göremediklerimiz, can kayıpları yaşanan kazalar da var. Dediğim gibi yetkililerden bir önlem bekliyoruz" dedi.

Son dakika haberi! Şişli'de motosikletli aniden sola kıran minibüse çarptı... O anlar kamerada
Son dakika haberi! Şişli'de motosikletli aniden sola kıran minibüse çarptı... O anlar kamerada
Son dakika haberi! Şişli'de motosikletli aniden sola kıran minibüse çarptı... O anlar kamerada
Son dakika haberi! Şişli'de motosikletli aniden sola kıran minibüse çarptı... O anlar kamerada
Son dakika haberi! Şişli'de motosikletli aniden sola kıran minibüse çarptı... O anlar kamerada
Son dakika haberi! Şişli'de motosikletli aniden sola kıran minibüse çarptı... O anlar kamerada
Son dakika haberi! Şişli'de motosikletli aniden sola kıran minibüse çarptı... O anlar kamerada
Son dakika haberi! Şişli'de motosikletli aniden sola kıran minibüse çarptı... O anlar kamerada
Son dakika haberi! Şişli'de motosikletli aniden sola kıran minibüse çarptı... O anlar kamerada
Son dakika haberi! Şişli'de motosikletli aniden sola kıran minibüse çarptı... O anlar kamerada
Son dakika haberi! Şişli'de motosikletli aniden sola kıran minibüse çarptı... O anlar kamerada

YORUMLAR
500

Çakıllı, Şişli, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Şişli'de motosikletli aniden sola kıran minibüse çarptı... O anlar kamerada - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:43 Gösterişli doğum günü partisine evlilik teklifi damga vurdu! Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci ikinci kez evleniyor
09:42 Ekonomistler dünyadan umudunu kesti yoksulluğu bitirmek için gözünü Ay'a dikti: Ay'ı özelleştirelim
09:37 Dönerciye döner almaya değil, telefon çalmaya girmiş! İşte o görüntü
09:35 Manchester City'den Şampiyonlar Ligi rekoru! Lizbon'u paramparça ettiler
09:33 Evlilik Hakkında Her Şey'de dün akşam neler oldu? Azra neden Bora ile birlikte hareket etti?
09:31 6 muhalefet partisi 28 Şubat'ın davetiyelerini bile hazırladı: Güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metni açıklanacak
09:23 Milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge için toplantı bugün yapılacak!
09:16 Masumlar Apartmanı dün neler oldu? Gülben hangi sırrı öğrendi?
09:07 Destan'da dün akşam neler oldu? Akkız, Batuga için kendini feda edecek mi?
09:06 Baba dizisinde ilk bölümde neler oldu? Emin ve ailesinin hayatları nasıl değişiyor?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 10:06:45. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Şişli'de motosikletli aniden sola kıran minibüse çarptı... O anlar kamerada - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement