ŞİŞLİ'DE MUCİZE KURTULUŞ (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel ŞİŞLİ'DE MUCİZE KURTULUŞ (1) - Son Dakika

ŞİŞLİ'DE MUCİZE KURTULUŞ (1)

7 saat önce

Şişli Kurtuluş Mahallesi'nde evde yalnız bırakıldığı iddia edilen bir çocuk 4. kattaki evlerinin balkonundan apartmanın 1. katındaki dairenin balkonuna düştü.

ŞİŞLİ'DE MUCİZE KURTULUŞ (1), System.String[]

Şişli Kurtuluş Mahallesi'nde evde yalnız bırakıldığı iddia edilen bir çocuk 4. kattaki evlerinin balkonundan apartmanın 1. katındaki dairenin balkonuna düştü. İtfaiye merdivenİyle balkondan alınan yaralı çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görüntü dökümü:

----------------

-İtfaiye ekipleri

-Çocuğun ambulansa konması

-Genel ve detaylar


- İstanbul
İtfaiye, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsün ardından Kolombiya'da 6 kişiyi öldüren yeni bir salgın ortaya çıktı
Kazada yaralanan adam kendinden çok aracını düşündü Sarıyer'de ölümden dönen sürücü, kendi hayatından çok aracını düşündü Isparta'da yangın faciası: 2 çocuk öldü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 20:32:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ŞİŞLİ'DE MUCİZE KURTULUŞ (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]