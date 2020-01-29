Şişli'de mucize kurtuluş (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şişli'de mucize kurtuluş (1) - Son Dakika

Şişli'de mucize kurtuluş (1)

7 saat önce

ŞİŞLİ Kurtuluş Mahallesi'nde evde yalnız bırakıldığı iddia edilen bir çocuk 4. kattaki evlerinin balkonundan apartmanın 1. katındaki dairenin balkonuna düştü.

Şişli'de mucize kurtuluş (1), System.String[]

ŞİŞLİ Kurtuluş Mahallesi'nde evde yalnız bırakıldığı iddia edilen bir çocuk 4. kattaki evlerinin balkonundan apartmanın 1. katındaki dairenin balkonuna düştü. İtfaiye merdivenİyle balkondan alınan yaralı çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:29 Kaynak: DHA
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