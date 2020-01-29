Şişli'de mucize kurtuluş (1) - Son Dakika

ŞİŞLİ Kurtuluş Mahallesi'nde evde yalnız bırakıldığı iddia edilen bir çocuk 4. kattaki evlerinin balkonundan apartmanın 1. katındaki dairenin balkonuna düştü. İtfaiye merdivenİyle balkondan alınan yaralı çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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