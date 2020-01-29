Şişli'de mucize kurtuluş - Son Dakika

ŞİŞLİ'de evde yalnız bırakılan 8 yaşındaki çocuk 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan düştü. Çocuk önce bir alt kattaki balkon demirlerine, sonra oradan da düşüp 1'inci kattaki balkon demirlerine tutunarak yere çakılmaktan kurtuldu.

Olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Kurtuluş Caddesi üzerindeki evlerinde yalnız bırakılan 8 yaşındaki çocuk oynarken 4'üncü kattaki evin balkonuna yöneldi. Bilinmeyen bir nedenle balkondan düşen çocuk önce bir alt kattaki balkonun demirlerine tutundu. Çocuğun tutunduğu yerde çırpındığını gören vatandaşlar aşağıda ellerini açarak çocuğun düşmesi halinde tutmak için bekledi. Daha fazla dayanamayan çocuk buradan da düşerek 1'inci kattaki balkon demirlerine son anda tutunmayı başardı. Vatandaşların talimatıyla balkonun iç tarafına geçmeyi başaran çocuk burada kurtarılmayı bekledi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri itfaiye merdiveniyle ulaştıkları çocuğu kurtardı. Çocuğu kurtaran itfaiyeci soğuk ve korku nedeniyle titreyen çocuğa üniformasını giydirerek onu ısıtmaya çalıştı. Daha sonra olay yerinde hazır bekleyen ambulansa alınan çocuk ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

O ANLARI ANLATTI

Çocuğunun düştüğünü haber alıp eve gelen anne de vatandaşların yönlendirmesiyle hastaneye gitti. Olayı gören vatandaşlar çocuğun demirlere tutunduğunu gördük düşme ihtimaline karşı ellerimizi açıp tutmak için bekledik. Çocuk tutunduğu yerden düştü ama 1'inci kattaki balkonun demirlerine son anda tutunmayı başardı. Oradan da itfaiye kurtardı" diye konuştular.