İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE NARGİLECİYİ KURŞUNLADILAR - Son Dakika
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İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE NARGİLECİYİ KURŞUNLADILAR

31.05.2022 13:29
İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE NARGİLECİYİ KURŞUNLADILAR

ŞİŞLİ'de olay çıkardıkları için nargile kafeden çıkarılan iki kişi daha sonra motosikletle gelerek iş yerini kurşunladı.

ŞİŞLİ'de olay çıkardıkları için nargile kafeden çıkarılan iki kişi daha sonra motosikletle gelerek iş yerini kurşunladı. İşletmecinin ayağından yaralandığı olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Şişli Cumhuriyet Caddesi'nde 17 Mayıs'ta gece saatlerinde nargileciye gelen üç kişi içeride rahatsızlık verdikleri için dışarı çıkarıldı. Bunu hazmedemeyen iki saldırgan, saat 05.00 sıralarında motosikletle iş yerinin önünden geçerek rastgele ateş etti. Açılan ateş sonucu işletme sahibi V.P. bacağından yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İş yerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganların S.Ö ve K.Ş olduğunu belirledi. Şüpheliler Beyoğlu'nda gözaltına alındı. K.Ş'nin evinde yapılan aramada silah ve fişek bulundu. Şüphelilerin nargileciyi kurşunladıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü:

------------------------------Güvenlik kamera görüntüsü-İş yerinden çıkarılan şüpheliler- Motosiklet ile iş yerine gelen kişiler

-Genel ve detaylar


İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE NARGİLECİYİ KURŞUNLADILAR
İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE NARGİLECİYİ KURŞUNLADILAR
İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE NARGİLECİYİ KURŞUNLADILAR
İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE NARGİLECİYİ KURŞUNLADILAR
İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE NARGİLECİYİ KURŞUNLADILAR
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Kaynak: DHA

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