Şişli'de nefes kesen narkotik operasyonu - Son Dakika

Şişli Kuştepe'de polis ekipleri önceden belirledikleri adreslere eş zamanlı olarak narkotik operasyonu düzenledi. Operasyonda evleri didik didik arayan polis, 2 adet ruhsatsız tabanca, 27 bin 500 avro, çok sayıda kırmızı reçete ile satılan uyuşturucu hap ele geçirdi. Polis 1 kişiyi gözaltına aldı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bir süre önce uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair ihbarlar aldı. İhbarların geçtiği adreslerde fiziki ve teknik takip gerçekleştiren polis, hazırlıkların tamamlanmasının ardından saat 15.00 sıralarında harekete geçti. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı narkotimlerin ve polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda ekipler, 4 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.

27 BİN 500 AVRO ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda adreslere giren polis odaları didik didik aradı. Narkotik köpeğiyle de yapılan aramalar sonucunda 2 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, çok sayıda kırmızı reçete ile satılan uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ticaretinden kazanılan 27 bin 500 avro (180 bin lira) ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurlarına polis tarafından el konulurken, operasyon kapsamında ise 1 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan ilçe emniyete bağlı motorize yunus unsurları ise semtte asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

(Doğan Can Cesur/İHA)