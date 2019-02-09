Son Dakika Haberleri: Şişli'de Okul Atölyesinde Yangın

Şişli'de Okul Atölyesinde Yangın

1 saat önce

Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesindeki prefabrik atölyede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şişli'de Okul Atölyesinde Yangın, System.String[]
Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesindeki prefabrik atölyede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi'ndeki Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bahçesinde bulunan 2 katlı prefabrik atölyede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:32 Kaynak: AA

İtfaiye, Şişli, Güncel
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