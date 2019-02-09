Şişli'de Okul Atölyesinde Yangın
1 saat önce
Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesindeki prefabrik atölyede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şişli
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
'nin bahçesindeki prefabrik atölyede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Merkez
Mahallesi Darülaceze
Caddesi'ndeki Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bahçesinde bulunan 2 katlı prefabrik atölyede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:32 Kaynak: AA
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