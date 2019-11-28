Son Dakika Haberleri: Şişli'de öldürülen İran Mevlevi'nin katil zanlısı yakalandı
Son Dakika Güncel Şişli'de öldürülen İran Mevlevi'nin katil zanlısı yakalandı - Son Dakika

Şişli'de öldürülen İran Mevlevi'nin katil zanlısı yakalandı

6 saat önce

Şişli'de öldürülen Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı.

Şişli'de öldürülen Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı.

Şişli'de 14 Kasım gecesi uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen İranlı eski İstihbarat görevlisi Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı A.K., MİT ve Emniyetin ortak operasyonu sonucu yakalandı. Gözaltına alınan zanlı A.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(İHA)

Şişli'de öldürülen İran Mevlevi'nin katil zanlısı yakalandı

Şişli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otoyolda lastik değiştiren 4 kişiye tır çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
Boğazından bıçaklanan kadın, ambulansta eşinin saldırdığını söylemiş Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi hava operasyonuyla öldürüldü MasterChef jürisi Gary Rhodes, 59 yaşında hayatını kaybetti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 15:29:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şişli'de öldürülen İran Mevlevi'nin katil zanlısı yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]