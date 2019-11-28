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Şişli'de öldürülen İran Mevlevi'nin katil zanlısı yakalandı
6 saat önce
Şişli'de öldürülen Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:00 Kaynak: İHA
Şişli'de öldürülen Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı.
Şişli'de 14 Kasım gecesi uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen İranlı eski İstihbarat görevlisi Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı A.K., MİT ve Emniyetin ortak operasyonu sonucu yakalandı. Gözaltına alınan zanlı A.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
(İHA)
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