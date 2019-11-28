Son Dakika Haberleri: Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı Gayrettepe Asayiş Şubeye getirildi
Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı Gayrettepe Asayiş Şubeye getirildi - Son Dakika

Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı Gayrettepe Asayiş Şubeye getirildi

6 saat önce

Şişli'de öldürülen Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı.

Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı Gayrettepe Asayiş Şubeye getirildi, System.String[]

Şişli'de öldürülen Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan Zanlı Gayrettepe'deki İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.


Şişli'de 14 Kasım gecesi uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen İranlı eski İstihbarat görevlisi Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı A.K. MİT ve Emniyetin ortak operasyonu sonucu yakalandı. Gözaltına alınan zanlı A.K. Gayrettepe'deki İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

Gayrettepe, Şişli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:04 Kaynak: İHA
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Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı yakalandı
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