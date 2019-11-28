Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı Gayrettepe Asayiş Şubeye getirildi

Şişli 'de öldürülen Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan Zanlı Gayrettepe 'deki İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

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