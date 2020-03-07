Şişli'de önündeki taksiye çarpan taksi takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şişli'de önündeki taksiye çarpan taksi takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

Şişli'de önündeki taksiye çarpan taksi takla attı: 2 yaralı

57 dakika önce

ŞİŞLİ'de hızlı olduğu iddia edilen bir taksi sürücüsü başka bir taksiye çarparak takla attı.

Şişli'de önündeki taksiye çarpan taksi takla attı: 2 yaralı, System.String[]

ŞİŞLİ'de hızlı olduğu iddia edilen bir taksi sürücüsü başka bir taksiye çarparak takla attı. Yaklaşık 100 metre savrulan taksi takla atarak ters döndü. Kazada 1'İ kadın 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesi Taksim istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Serkan K. yönetimindeki 34 TEF 52 plakalı taksi, önünde ilerlemekte olan 34 TCE 93 plakalı taksiye yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre savrulan taksi, takla atarak ters döndü. Çarptığı 34 TCE 93 plakalı taksi ise yol kenarında park halindeki 34 AEJ 56 plakalı otomobile vurarak durdu. Takla atan taksinin sürücüsü Serkan K. ile çarptığı takside bulunan yabancı uyruklu Benchaya Dounia adlı yolcu kazada yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Serkan K. vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarılırken, Benchaya Dounia ise sağlık ekipleri tarafından taksiden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"HIZLI GELİYORDU BANA ÇARPTI"

Kazayla ilgili konuşan ismi öğrenilemeyen 34 TCE 93 plakalı taksinin sürücüsü, "Ben sağdan yavaş bir şekilde geliyordum. Arkadaş, sol taraftan 100 kilometre hızla makas atarken sağ tarafı bana vurdu. Ben savrulunca o da takla attı. Arabamda müşteri vardı hastaneye kaldırıldı. Diğer araba boştu, arkadaş bayağı hızlı geliyordu, müzik son sesti" şeklinde anlattı. Olay yerinden geçmekte olan Selami Pak da kazayla ilgili olarak, "Olay bir anda patladı gitti. Ben sokaktan çıktım olay oldu zaten" diye anlattı.  Kazaya karışan otomobil ve taksiler çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.


Cumhuriyet Caddesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 07:50 Kaynak: DHA
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