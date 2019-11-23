Son Dakika Haberleri: ŞİŞLİ'DE OTEL İNŞAATINDA ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI
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ŞİŞLİ'DE OTEL İNŞAATINDA ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI

6 saat önce

Şişli'de bir otel inşaatında çalışan işçi metrelerce yüksekten asansör boşluğuna düştü.

ŞİŞLİ'DE OTEL İNŞAATINDA ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI, System.String[]

Şişli'de bir otel inşaatında çalışan işçi metrelerce yüksekten asansör boşluğuna düştü. Ağır yaralı olarak düştüğü yerden kurtarılan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 10.30 sıralarında Şişli Fulya Mahallesi Mehmetçik Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Otel inşaatında çalışan işçilerden biri henüz bilinmeyen bir nedenle asansör boşluğuna düştü. Diğer işçiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya düştüğü yerde ilk müdahalede bulundu. Yaralı daha sonra itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu düştüğü yerden çıkarıldı. Daha sonra sedye ile ambulansa taşınan işçi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Polis, olay sonrası inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü

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-İşçinin düştüğü yer

-Kurtarma çalışması

-Yaralının ambulansa taşınması

- İtfaiye ve polis ekipleri

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Polis, Şişli, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:18 Kaynak: DHA
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