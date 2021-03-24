Son dakika haberi... Şişli'de otel odasında 2 kişi ölü bulundu - Son Dakika

Şişli'de otel odasında 2 kişi ölü bulundu

İSTANBUL - Şişli'de bir otel odasında biri kadın 2 kişi ölü bulundu. Odada inceleme yapan ekipler uyuşturucu madde bulundu.

Olay, dün Şişli Harbiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir butik otelde yaşandı. İddiaya göre, kaldıkları otelden geçtiğimiz pazartesi günü ayrılması beklenen Hiranur Korkmaz ve Muhammet Osman Gürlek'in çıkmadıklarını fark eden otel çalışanları, ilk önce kapıyı çaldı, ses gelmeyince de resepsiyondan yedek anahtarı alarak odaya girdi. Odaya giren çalışanlar Hiranur Korkmaz ile Muhammet Osman Gürlek'in cansız bedeniyle karşılaştı. Bu durum karşısında paniğe kapılan otel görevlileri durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri odada ve cesetler üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan ilk incelemelerde cesetlerin üzerinde herhangi bir delici, kesici ya da ateşli silah izine rastlanmadı. Ekipler daha sonra odada yapılan incelemede uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde buldu. Ekiplerin çalışmalarının ardından iki kişinin cesetleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öte yandan Polis ekipleri otelin güvenlik kamera kayıtlarını da incelemeye aldı.

(HZE-MB-ÖZ-Y)