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Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü - Son Dakika

Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü

30.12.2021 10:18

Tunuslu bir kadın yüzü bantlı, elleri ve ayakları bağlı halde Şişli'de bir otel odasında ölü bulundu. Kadının son olarak ölü bulunduğu otel odasında bir erkekle buluştuğunu tespit eden polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Dün sabah 11.30 sıralarında Şişli'de bulunan bir otelde edinilen bilgiye göre otel görevlisi temizlik yapmak için otelin 5'inci katındaki odaya girdi.

KOL VE AYAKLARINI BANTLAMIŞLAR

Görevli odaya girdiğinde, kol ve ayakları bağlanmış, yüzü bantlanmış halde duran bir kadın gördü. Otel çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarı alan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. 112 personelince yapılan müdahalenin ardından kadının hayatını kaybettiğini belirlendi.

Şişli'de otelde vahşet... Kadın turist yüzü bantlanıp, el ve ayakları bağlanarak öldürüldü

YAŞAMINI YİTİRDİ

Otel odasında bulunan cesedin Tunuslu Tariyam Aloui Ep Guitni'ye ait olduğu öğrenildi. Kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine olay yeri inceleme ekipleri otele gelerek çalışma yaptı. Ceset üzerinde inceleme yapan ekipler, Tunuslu kadının yüzünün büyük bir kısmı bantlanıp kolları ve ayakları bağlanarak öldürüldüğünü tespit etti.

ARKADAŞLARI KAHROLDU

Mariyam Aloui Ep Guitni'nin ölüm haberini alan arkadaşları da olayın yaşandığı otele geldi. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen kadınlar, olayın şokunu uzun süre üzerlerinden atamadı. Arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan kadınlardan biri sık sık otelin dışına çıkarak istifra etti. Öte yandan, Tunus uyruklu Mariyam Aloui Ep Guitni'nin olayın yaşandığı gece, biriyle kahve içeceğini söyleyerek arkadaşlarının yanından ayrıldığı, daha sonra da kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. Mariyam Aloui Ep Guitni'nin bir arkadaşı ve temizlik görevlisi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Şişli'de otelde vahşet... Kadın turist yüzü bantlanıp, el ve ayakları bağlanarak öldürüldü

ODASINA GİTTİĞİ ERKEK ŞÜPHELİ OLARAK ARANIYOR

Alınan bilgiye göre, Mariyam Aloui Ep Guitni saat 22.19'da olayın yaşandığı otele gelerek 5'inci kattaki odaya girdi. Tunuslu kadının girdiği odanın ise 17 yaşındaki Suriyeli bir erkek tarafından tutulduğu ortaya çıktı. Suriyeli'nin 19.43'te otele geldiği, bir süre sonra otelden çıkıp 19.58'de elinde içinde alkol olan poşetle tekrar otele giriş yaptığı belirlendi. Suriyeli şüpheli 23.36 sıralarında odadan çıkarak otelden ayrıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, ikilinin kaldığı odaya giren başka kimsenin olmadığını tespit etti. Kadının, Suriyeli şahsın odadan ayrılmasının ardından ölü bulunmuş olması, cinayeti bu kişinin işlemiş olabileceği yönündeki ihtimali artırdı. Ekipler, eşkali ve kimliği belirlenen şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yeri inceleme ekiplerince Mariyam Aloui Ep Guitni'nin cansız bedeni üzerinde yapılan incelemenin tamamlanmasının ardından, kadının cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze aracına bindirilerek Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

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Suriyeli, Polis, Şişli, Otel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü - Son Dakika
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