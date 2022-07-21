Şişli'de otelden düşerek hayatını kaybeden kadının Rus model Sofia Olifrenko olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Şişli'de otelden düşerek hayatını kaybeden kadının Rus model Sofia Olifrenko olduğu ortaya çıktı

21.07.2022 00:23

İstanbul Şişli'de bir otelde yüksekten düşerek feci şekilde hayatını kaybeden yabancı uyruklu kadının modellik yapan Rus vatandaşı Sofia Olifrenko olduğu ortaya çıktı. 24 yaşındaki kadının kendisi gibi model olan eşi Istvan Sarkozy, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Beni gözyaşlarıyla ve kırık bir kalple bıraktın" yazdı.

Şişli ilçesinde önceki gün gece saat 01.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Nakiye Elgün Sokak'ta bulunan otelde meydana geldi. Otelde kalan yabancı uyruklu bir kadın, henüz belirlenemeyen nedenle yüksekten düştü. İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Yapılan incelemelerde kadının otele Aleksandra V. adına kayıt yaptırarak girdiği belirlendi. Polis kadının gerçek kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin Rus vatandaşı Sofia Olifrenko olduğu ortaya çıktı.

Şişli'de otelden düşerek hayatını kaybeden kişi Rus model çıktı

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ: ÇATIYA GİDİP KENDİNİ AŞAĞI ATTI

Olaydan sonra F.K. isimli bir kişi şüpheli olarak gözaltına alındı. F.K. emniyetteki ifadesinde, "Rum mezarlığının orada gördüm. Yürüyecek durumda değildi. Birlikte otele gittik. Odada uyuduk. Ardından sakince kapıdan çıktı, ben de arkasından çıktım. Çatıya gidip kendini aşağı attı" dediği öğrenildi. Gözaltına alınan F.K. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

SON ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan ülkesinde modellik yaptığı öğrenilen Sofia Olifranka'nın ölmeden önceki son görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntülerde Sofia Olifrenko'nun sendeleye sendeleye yürüdüğü ve güçlükle ayakta durduğu görüldü.

EŞİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Olifrenko'nun kendisi gibi model olan eşi Istvan Sarkozy sosyal medya hesabından eşiyle çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak Sofia benim için ne kadar önemli olduğunu kelimelerle tarif edemem ve beni ileriye götüren her şey olduğunu, motivasyonum, yaşam motorum, başıma gelen en iyi şeydin. ve şimdi sonsuza kadar gittin. Beni terk ettin. Burada gözyaşları içinde ve kırık bir kalple. Cennete hayırlı yolculuklar dilerim sevgili eşim yazdı. Sofia Olifrenko'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Şişli'de otelden düşerek hayatını kaybeden kişi Rus model çıktı
Şişli'de otelden düşerek hayatını kaybeden kişi Rus model çıktı
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli'de otelden düşerek hayatını kaybeden kadının Rus model Sofia Olifrenko olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

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